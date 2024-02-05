Семь пожаров ликвидировали в Псковской области за трое суток

10:39, 05 февраля 2024, ПАИ

Семь пожаров ликвидировали пожарные в Псковской области за трое суток, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Огонь повредил кровлю в деревне Луневщина Гдовского района 2 февраля. Помещение второго этажа закопчено по всей площади. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи. Пожарные спасли жилой дом и хозяйственную постройку.

Жилой дом сгорел в деревне Усадище Псковского района. Предварительная причина возгорания – поджог.

3 февраля сгорели хозяйственная постройка и автомобиль «Лада-212140» 2019 года выпуска в деревне Почап Плюсского района. Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы электросетей внутри хозяйственной постройки. Пожарные спасли жилой дом, другую хозяйственную постройку и соседний жилой дом.

Хозяйственная постройка сгорела в деревне Андромер в Плюсском районе. Предварительной причиной возгорания является короткое замыкание электропроводки в хозяйственной постройке. Удалось спасти соседнюю хозяйственную постройку и трактор.

Также в пятиэтажном многоквартирном жилом доме на улице Пушкина в Порхове выгорела комната по всей площади. Пострадал 58-летний мужчина. Его направили в медицинское учреждение. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём при курении. Спасли два человека. Эвакуировали 12 человек. Кроме того, пожарные спасли от огня квартиру.

4 февраля в жилом доме в деревне Студенец Невельского района в одной из комнат огонь повредил стену. Причина возгорания устанавливается. Пожарные спасли жилой дом.

В пятиэтажном многоквартирном жилом доме на улице Алёхина в Пскове в двухкомнатной квартире в комнате закопчена стена и пол. Предварительной причиной возгорания является неосторожное обращение с огнём при курении. Спасли три человека, один из них ребёнок. Эвакуировали семь человек.