Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Семь пожаров ликвидировали в Псковской области за трое суток

Семь пожаров ликвидировали пожарные в Псковской области за трое суток, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Огонь повредил кровлю в деревне Луневщина Гдовского района 2 февраля. Помещение второго этажа закопчено по всей площади. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи. Пожарные спасли жилой дом и хозяйственную постройку.

Жилой дом сгорел в деревне Усадище Псковского района. Предварительная причина возгорания – поджог.

3 февраля сгорели хозяйственная постройка и автомобиль «Лада-212140» 2019 года выпуска в деревне Почап Плюсского района. Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы электросетей внутри хозяйственной постройки. Пожарные спасли жилой дом, другую хозяйственную постройку и соседний жилой дом.

Хозяйственная постройка сгорела в деревне Андромер в Плюсском районе. Предварительной причиной возгорания является короткое замыкание электропроводки в хозяйственной постройке. Удалось спасти соседнюю хозяйственную постройку и трактор.

Также в пятиэтажном многоквартирном жилом доме на улице Пушкина в Порхове выгорела комната по всей площади. Пострадал 58-летний мужчина. Его направили в медицинское учреждение. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём при курении. Спасли два человека. Эвакуировали 12 человек. Кроме того, пожарные спасли от огня квартиру.

4 февраля в жилом доме в деревне Студенец Невельского района в одной из комнат огонь повредил стену. Причина возгорания устанавливается. Пожарные спасли жилой дом.

В пятиэтажном многоквартирном жилом доме на улице Алёхина в Пскове в двухкомнатной квартире в комнате закопчена стена и пол. Предварительной причиной возгорания является неосторожное обращение с огнём при курении. Спасли три человека, один из них ребёнок. Эвакуировали семь человек.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













05 февраля 2024

Кнопка тревожной сигнализации сработала в псковском гипермаркете
05 февраля 2024

24 пьяных водителя поймали за неделю в Псковской области
04 февраля 2024

Два человека погибли и один пострадал в результате ДТП в Куньинском районе
04 февраля 2024

Пожарные вытащили из огня ребёнка и двоих взрослых в Пскове
04 февраля 2024

Полиция разыскивает пропавшего псковича
04 февраля 2024

Мужчина упал с пятого этажа в Пскове
03 февраля 2024

Собутыльники учинили пожар в квартире в Порхове, один из них госпитализирован
03 февраля 2024

Десять жителей Псковской области лишились «Госуслуг» из-за мошенников

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...