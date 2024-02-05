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Экономика

63 партии мяса и рыбы отправили с территории Псковской области в шесть стран мира

63 партии животноводческой продукции массой 1,3 тысячи тонн отправили с территории Псковской области на экспорт в шесть стран мира в январе этого года, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Псковские предприятия-производители экспортировали 46 партий замороженного мяса и мясосырья общим весом 1,2 тысячи тонн во Вьетнам и Гонконг, четыре партии рыбных консервов массой 54,2 тонны в Азербайджан, 12 партий охлаждённой и мороженой рыбы и рыбопродукции весом 25,3 тонны в Эстонию и Литву и 18,4 тонны рыбьего жира в Чили.

В ведомстве убедились, что товары полностью соответствуют ветеринарно-санитарным требованиям и нормам безопасности стран-импортёров.

Напомним, промышленное производство в Псковской области выросло на 110 %.

Сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель правления банка «Россия» Кирилл Кривощёков подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие региона.

Отмечалось также, что псковичи приняли участие в Дне базовых секторов экономики на выставке «Россия» в Москве.

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