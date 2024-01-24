Представители Псковской области приняли участие в Дне базовых секторов экономики на выставке «Россия»

18:13, 25 января 2024, ПАИ

Представители Псковской области приняли участие в Дне базовых секторов промышленности, который прошёл в рамках отраслевого марафона на Международной выставке-форуме «Россия» сегодня, 25 января. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Мероприятие организовало Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Во время пленарного заседания в рамках Дня базового сектора экономики представили инвестиционный проект «Титан-Полимера». Его реализовывают в регионе на площадке особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино». Первая очередь по выпуску БОПЭТ-плёнки запустили в конце 2022 года с участием президента России Владимира Путина, а в 2023 году запустили вторую линию. Сейчас общий объём производства вырос до 72 тысяч тонн в год.

В течение всего дня на площадке проходят различные мероприятия. В частности, гости смогли принять участие в экспертных панелях «Технологии в интересах детства», «Развитие кадрового потенциала металлургии – отраслевой день открытых дверей», «Экосистема технологического развития химпрома – кадровый резерв отрасли» и «Технологии новых материалов и веществ. Флагманы базовых секторов».

Кроме того, на стенде региона сегодня показывают ролики о достижениях в промышленном секторе.

В 2023 году Псковская область улучшила свои показатели в сравнении с 2022 году. Также регион занял первое место по индексу промышленного производства в отраслях, которые связаны с водоснабжением и водоотведением.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ в Москве по решению президента РФ Владимира Путина. Изначально предполагалось, что мероприятие продлится до середины апреля 2024 года, однако глава государства предложил продлить выставку на летний период. Все регионы России представляют на выставке свои экспозиции, посвящённые своим самым важным достижениям в различных отраслях.

20 декабря 2023 года на выставке прошёл День Псковской области. О том, как регион принимает участие в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.

Напомним, что Псковская область занимает второе место на Северо-Западе по индексу промышленного производства. Также на 9,3 % выросло промышленное производство в Псковской области, а также в регионе на 88,6 % выросло производство мебели.

Кроме того, губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал ключевые инвестпроекты 2024 года, а также более 95 млн рублей получит регион на поддержку производственного бизнеса.