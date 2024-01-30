На 110% выросло промышленное производство в Псковской области

18:44, 31 января 2024, ПАИ

На 110,9% выросло промышленное производство в Псковской области в 2023 году по сравнению с предыдущим годом, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов выросли на 73,5%, а обрабатывающие производства – на 8%. В то же время, на 5,7% сократилась добыча полезных ископаемых, а на 0,6% – кондиционирование воздуха, обеспечение электрической энергией, газом и паром.

По сравнению с 2022 годом, в прошлом году больше всего сократилось производство прочих готовых изделий (на 19,9%) и производство машин и оборудования, не включённых в другие группировки (на 18,1%).

Значительнее всех выросло производство мебели – на 50%, и автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – на 48%.

Ранее были названы сферы с наибольшим кадровым голодом в России. Также отмечалось, что псковичи активизировались в поиске работы и подработки. Одними из самых активных, с точки зрения размещения новых резюме за последний месяц в Псковской области, оказались работники сферы продаж (на них приходится 18% от всего объёма резюме на рынке труда, или каждый пятый соискатель в регионе).

Кроме того, губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель правления банка «Россия» Кирилл Кривощёков подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие региона.

Отмечалось также, что псковичи приняли участие в Дне базовых секторов экономики на выставке «Россия» в Москве.