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Общество

Новейшее оборудование для лечения заболеваний сетчатки глаза появится в Пскове

Три современные лазерные установки для лечения заболеваний сетчатки глаза появятся в новом региональном эндокринологическом центре. Об этом сообщил главный врач медучреждения Евгений Панфёров в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: Евгений Панфёров

Евгений Панферов отметил, что в эндокринологическом центре будет представлена серьёзная офтальмологическая техника. Связано это с тем, что при сахарном диабете у людей часто возникают различные поражения органов зрения.

«Техника поставляется в рамках импортозамещения. На данный момент это аналоги, оборудование иностранного производства, конечно же, из дружественных нам стран. <...> Данное оборудование поступает в рамках федеральной программы, и, соответственно, мы оснащаемся федеральным центром, но в рамках наших запросов», – отметил гость радиоэфира.

Об открытии эндокринологического центра на базе Псковской областной клинической больницы стало известно в ноябре 2023 года. На создание регионального эндокринологического центра и оснащение сельских больниц оборудованием для диагностирования сахарного диабета Псковская область получит более 83 млн рублей.

В декабре в районные и межрайонные больницы Псковской области поступило первое медицинское оборудование в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом». Как сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко, поставки продолжатся в январе и феврале 2024 года.

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