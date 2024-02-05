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Экономика

Россияне назвали популярные варианты для открытия бизнеса

Примерно треть россиян хочет открыть свой бизнес, сообщают «Известия» со ссылкой на опрос, проведённый СберСтрахованием и «Деловой средой».

Выше всего, а именно 38%, доля респондентов, готовых заниматься предпринимательством, среди молодежи 18–30 лет, ниже всего — 16% — среди людей старше 60 лет.

По данным исследования, мужчины чаще хотят заниматься собственным делом. Примерно треть опрошенных мужчин заявили, что хотят открыть бизнес, при этом женщин, желающих открыть бизнес, оказалось только 25%.

20% опрошенных также считают, что наиболее перспективными и прибыльными сферами бизнеса являются продуктовые магазины, продажа одежды, стройматериалов или других товаров. 19% назвали самым прибыльным делом ресторанный бизнес. Также популярным ответом было создание частного производства и занятие фермерским делом.

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