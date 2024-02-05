Более двух тысяч предпринимателей и самозанятых воспользовались поддержкой псковского центра «Мой бизнес» в 2023 году
Итоги работы региональной инфраструктуры поддержки бизнеса за 2023 год подвело Министерство экономического развития Российской Федерации. Услугами поддержки центра «Мой бизнес» в России воспользовались более 550 тысяч человек. В Псковской области «Мой бизнес» оказал услуги для 2 355 самозанятых жителей и субъектов малого и среднего предпринимательства. Об этом ПАИ сообщили в учреждении.
Услуги для граждан реализуются в рамках президентского нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». По словам замминистра экономического развития РФ Татьяны Илюшниковой, комплекс мер господдержки сформирован для удобства предпринимателей.
Для тех, кому необходима личная коммуникация, в регионах действуют центры «Мой бизнес». Именно в них возможно получить консультационную поддержку по различным вопросам для ведения бизнеса, подчеркнула она.
«На сегодня каждый десятый предприниматель соприкасался с инфраструктурой поддержки МСП. Услуги оказываются разными подразделениями, ориентированными на поддержку конкретных направлений бизнеса», – рассказала Татьяна Илюшникова.
Центр «Мой бизнес» также запускает свои программы, которые соответствуют запросам бизнесменов в конкретном регионе. В каждой области своя экономическая зона, и центры учитывают её в своей работе, обратил внимание председатель правления Национального агентства развития предпринимательства «Мой бизнес – мои возможности» Лев Кузнецов.
«Так, например, в Псковской области будет запущена региональная программа по продвижению брендов», – сказал он.
Ранее сообщалось, что в Пскове организовали серию тренингов «Азбука предпринимателя» для переселенцев из-за границы. Кроме того, отмечалось, что центр «Мой бизнес» в Псковской области вдвое увеличил портфель микрозаймов.
Также стало известно, с какими вопросами псковичи чаще всего обращаются в центр «Мой бизнес». Также до этого руководитель псковского центра «Мой бизнес» дала совет начинающим предпринимателям.
Помимо прочего, в Псковской области появится структура по работе с предприятиями по импортозамещению.
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