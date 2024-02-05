Более двух тысяч предпринимателей и самозанятых воспользовались поддержкой псковского центра «Мой бизнес» в 2023 году

12:25, 07 февраля 2024, ПАИ

Итоги работы региональной инфраструктуры поддержки бизнеса за 2023 год подвело Министерство экономического развития Российской Федерации. Услугами поддержки центра «Мой бизнес» в России воспользовались более 550 тысяч человек. В Псковской области «Мой бизнес» оказал услуги для 2 355 самозанятых жителей и субъектов малого и среднего предпринимательства. Об этом ПАИ сообщили в учреждении.

Услуги для граждан реализуются в рамках президентского нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». По словам замминистра экономического развития РФ Татьяны Илюшниковой, комплекс мер господдержки сформирован для удобства предпринимателей.

Для тех, кому необходима личная коммуникация, в регионах действуют центры «Мой бизнес». Именно в них возможно получить консультационную поддержку по различным вопросам для ведения бизнеса, подчеркнула она.

«На сегодня каждый десятый предприниматель соприкасался с инфраструктурой поддержки МСП. Услуги оказываются разными подразделениями, ориентированными на поддержку конкретных направлений бизнеса», – рассказала Татьяна Илюшникова.

Центр «Мой бизнес» также запускает свои программы, которые соответствуют запросам бизнесменов в конкретном регионе. В каждой области своя экономическая зона, и центры учитывают её в своей работе, обратил внимание председатель правления Национального агентства развития предпринимательства «Мой бизнес – мои возможности» Лев Кузнецов.

«Так, например, в Псковской области будет запущена региональная программа по продвижению брендов», – сказал он.

Ранее сообщалось, что в Пскове организовали серию тренингов «Азбука предпринимателя» для переселенцев из-за границы. Кроме того, отмечалось, что центр «Мой бизнес» в Псковской области вдвое увеличил портфель микрозаймов.

Также стало известно, с какими вопросами псковичи чаще всего обращаются в центр «Мой бизнес». Также до этого руководитель псковского центра «Мой бизнес» дала совет начинающим предпринимателям.

Помимо прочего, в Псковской области появится структура по работе с предприятиями по импортозамещению.