Стало известно, с какими вопросами псковичи чаще всего обращаются в центр «Мой бизнес»

17:31, 23 октября 2023, ПАИ

С какими вопросами чаще всего обращаются псковичи в центр «Мой бизнес», рассказала руководитель центра Анастасия Иванова в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Как бы ни хотелось это обойти, но проблема для предпринимателей – это получить более лёгкий доступ к льготному финансированию», – отметила гостья студии и добавила, что это особенно актуально для сельскохозяйственной отрасли, где необходимо покупать дорогостоящее оборудование.

Анастасия Иванова также подчеркнула, что вторая проблема – это нехватка кадров, и особенно в них нуждается сфера общественного питания. Также псковским бизнесменам не всегда удаётся найти производственные и складские помещения.

«Есть моменты и с тем, что в соседних регионах могут быть более интересные системы налогообложения и иногда предприниматели принимают решение открыть бизнес там», – поделилась она.

Ранее сообщалось, что центр «Мой бизнес» в Псковской области вдвое увеличил портфель микрозаймов.