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Экономика

Центр «Мой бизнес» в Псковской области вдвое увеличил портфель микрозаймов

Спрос на микрозаймы превышает предложение в центре «Мой бизнес» Псковской области. За пять лет работы портфель микрозаймов увеличился вдвое и составляет 900 млн рублей. Об этом заявила руководитель центра Анастасия Иванова в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Портфель микрозаймов центра «Мой бизнес» Псковской области составляет почти 900 миллионов рублей. Фото: ПАИ.

«У нас спрос превышает предложение. И я так гордо заявляла последние, наверное, года полтора, что у нас нет очереди: но вот она совсем недавно образовалась. У нас опять очередь, опять спрос больше, чем предложение. Но для понимания: наш сегодняшний портфель микрозаймов составляет почти 900 миллионов рублей», – рассказала Анастасия Иванова.

Она отметила, что с 2017 года портфель удалось увеличить больше чем в два раза. В 2017 году он составлял 400 миллионов.

«Микрозаймы – основная поддержка. Здесь, безусловно, мы сегодня на рынке предоставляем для предпринимателей наиболее льготные условия по микрозаймам. Сумма небольшая – это пять миллионов всего. Мы понимаем, что сегодня для крупных инвестиционных проектов это маленькая сумма. Для кого-то мы просто не можем предложить тот объем, который нужен», – объяснила Анастасия Иванова.

Гостья студии уточнила, что средний микрозаём идёт не в пять миллионов рублей, а в 2,5 миллиона, так как предприниматели делят эти средства на основные, оборотные и внеоборотные. «Но в целом берут пять миллионов, просто на разные цели», – добавила Анастасия Иванова.

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