12 жителей Псковской области потеряли доступ к «Госуслугам» из-за мошенников

13:47, 08 февраля 2024, ПАИ

12 жителей Псковской области потеряли доступ к личным кабинетам на портале «Госуслуги» из-за мошенников, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

С 5 по 7 февраля 12 пользователям портала «Госуслуги» из Пскова, Великих Лук, Гдова, Псковского и Великолукского районов звонили неизвестные и представлялись сотрудниками разных сотовых компаний. Они предлагали псковичам продлить договоры на обслуживание SIM-карт. Получив необходимую информацию, мошенники блокировали личные кабинеты граждан на «Госуслугах».

Потерпевшие обратились за помощью к полицейским. По данным фактам возбудили уголовные дела, проводится расследование.