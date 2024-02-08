Кубок ректора по плаванию пройдёт в ПсковГУ
Фестиваль плавания «Кубок ректора ПсковГУ» пройдёт в бассейне «Универсант» в Пскове 21 февраля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила главный судья соревнований Жанна Борисова.
Спортсмены посоревнуются на дистанции в 100 метров в дисциплинах «вольный стиль» и «комплексное плавание», а также в смешанной комбинированной эстафете.
В соревнованиях могут принять участие преподаватели и студенты ПсковГУ. «Участвуют спортсмены движения ветеранов «Мастер», которые выступают на всероссийских соревнованиях, и группа абонементного плавания бассейна «Универсант», начиная с 2011 года рождения», – добавила Жанна Борисова.
Победителей и призёров наградят грамотами, а чемпионам в эстафете вручат кубок.
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