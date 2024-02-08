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Политика

«Псковская правда» перечислила вернувшихся в медиарейтинг персон

Некоторые персоны вернулись в региональный медиарейтинг политиков, чиновников и общественников Псковской области в январе 2024 года. Рейтинг составило издание «Псковская правда» на основе данных региональных СМИ из системы «Медиалогия».

По итогам января в топ-30 регионального медиарейтинга вернулись председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов (5-е место, медиаиндекс 1 606,1), руководитель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко (14-е место, медиаиндекс 799), уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова (20-е место, медиаиндекс 618), председатель областного комитета по природным ресурсам и экологии Виктор Мусатов (21-е место, медиаиндекс 612), депутат Псковского областного Собрания Артур Гайдук (22-е место, медиаиндекс 599), вице-губернатор Игорь Шатурный (23-е место, медиаиндекс 570), депутат Псковского областного Собрания Олег Брячак (24-е место, медиаиндекс 556), врио председателя областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов (25-е место, медиаиндекс 522,1), депутат Псковской гордумы Алеся Михачёва (26-е место, медиаиндекс 459), руководитель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев (29-е место, медиаиндекс 430,1), депутат Псковского областного Собрания Пётр Алексеенко (30-е место, медиаиндекс 410).

Ознакомиться с полными данными медиарейтинга можно на сайте «Псковской правды».

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