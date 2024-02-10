Библиотеку «Родник» планируют отремонтировать в Пскове до 15 июля

12:17, 10 февраля 2024, ПАИ

Библиотеку «Родник» имени С. А. Золотцева планируют отремонтировать в Пскове до 15 июля, она станет модельной по президентскому национальному проекту «Культура». Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит провести электромонтажные работы, заменить элементы облицовки потолков, отремонтировать стены, пол и обустроить туалет для маломобильных граждан. Работы будут проводиться без отрыва от работы учреждения.

Электронный аукцион по поиску подрядчика завершится 19 февраля. Начальная (максимальная) цена контракта – 1,745 млн рублей.

Ранее библиотека «Родник» выиграла восемь миллионов рублей во Всероссийском конкурсе грантов Министерства культуры России. Полученные средства библиотека сможет потратить на улучшение материально-технических условий – подключение высокоскоростного интернета, который позволит получить доступ к различным электронным ресурсам, а также библиотека сможет обновить книжный фонд.

Отметим, что в Псковской области располагается 13 модельных библиотек. Псковская библиотека «Родник» станет 14-й модельной библиотекой.