Сеанс одновременной игры в шахматы проходит в штабе общественной поддержки в Пскове

17:08, 09 февраля 2024, ПАИ

Сеанс одновременной игры в шахматы проходит в штабе общественной поддержки в Пскове сегодня, 9 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

Его проводит воспитанница спортивной школы «Бригантина», кандидат в мастера спорта по шахматам Эвелина Галаханова.

«Сегодня сеанс одновременной игры в шахматы с воспитанниками спортивной школы «Бригантина» и кандидатом в мастера спорта по шахматам Эвелиной Галахановой. Сегодня её соперниками являются ребята, которые ещё не достигли таких высот. «Бригантина» уже около 30 лет развивает этот вид спорта. Нет больше такой организации в Пскове, которая бы так долго развивала шахматы», – отметил директор спортивной школы «Бригантина» Сергей Горячев.

Данным мероприятием завершается цикл спортивных мероприятий, которые проводили в штабе общественной поддержки, отметил депутат Псковской городской Думы Алексей Форш.

«Решили завершить именно шахматами, потому что они востребованы и актуальны в настоящее время у современной молодёжи», – сказал Алексей Форш.