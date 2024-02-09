Сельхоздень прошёл на стенде Псковской области на выставке «Россия»

17:23, 09 февраля 2024, ПАИ

День сельского хозяйства прошёл на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве в пятницу, 9 февраля. Об этом сообщил председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору региона Николай Романов в беседе с корреспондентом ПАИ.

«В мероприятии у нас приняло участие порядка десяти фермеров. Все они заняты в семейном деле. В этом году президентом объявлен Год семьи, и мы приняли решение отправить на выставку именно семейных фермеров, в частности супругов, которые работают в парах», – отметил Николай Романов.

Псковскую область на выставке-форуме представили глава фермерского хозяйства «Хлебный Хутор» Печорского района Ольга Волконская, сыровар из Пушкинских Гор Сергей Сальный, владельцы улиточной фермы Escargot D’Or («Золотая улитка») из Невельского района Алексей Корочкин и Наталья Деревянных, птицевод из Псковского района Юлия Белова, Иван, Владимир, Людмила и Светлана Мельник, занимающиеся выращиванием яблок, роз и тюльпанов в Псковском и Себежском районах. Все они рассказали о развитии сельхозиндустрии в Псковской области, отметил Николай Романов.

Кроме того, представители региона приняли участие и в съезде фермеров с участием министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева. Также сегодня псковский стенд посетила заместитель министра сельского хозяйства России Марина Афонина.

Помимо прочего для посетителей стенда специалисты и студенты Великолукской сельхозакадемии подготовили различные активности. «От нашей академии туда приехали студенты и преподаватели. Можно сказать, что там была развёрнута условная лаборатория – можно было прямо через микроскоп посмотреть на бабочек. Были и игры. Всё это получилось очень интересно», – рассказал Николай Романов.

Кроме прочего, на стенде показывали видеоролики о достижениях Псковской области в сельском хозяйстве. Также посетители могли принять участие в активностях по зоотехническим терминам в животноводстве и птицеводстве и игре «Мемо» по сельскому хозяйству.

«Все остались очень довольны сегодняшний днём. К нам выстраивались очереди, был большой интерес к нашей площадке», – заключил Николай Романов.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ в Москве по решению президента РФ Владимира Путина. Изначально предполагалось, что мероприятие продлится до середины апреля 2024 года, однако глава государства предложил продлить выставку на лето. Все регионы России представляют свои экспозиции, посвящённые самым важным достижениям в различных отраслях.

О том, как регион принимает участие в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.