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Происшествия

Следователи в Пустошкинском районе проводят проверку по факту ДТП со школьным автобусом

Следователи в Пушкиногорском районе проводят проверку по факту оказания услуг, не соответствующим требованиям безопасности, при организации перевозки детей в школьном автобусе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Следователи в Пустошкинском районе проводят проверку по факту ДТП со школьным автобусом. Фото: ПАИ

По предварительным данным, причиной ДТП мог стать вынос прицепа большегрузной фуры на встречную полосу движения. Из-за этого и могло произойти столкновение. В результате аварии водитель школьного автобуса, несколько детей и сопровождавшие их взрослые получили телесные повреждения. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь. Количество пострадавших и степень тяжести полученных ими травм уточняется, подчеркнули в СУ СК.

Следователь в рамках проверки опросит водителей, пассажиров автобуса и очевидцев аварии, представителей компании-перевозчика.

Фото: пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Псковской области

«Назначены необходимые судебные экспертизы, истребована и изучена документация, регламентирующая оказание услуг по перевозке, истребован административный материал по факту ДТП, будут выполнены иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – заключили в СУ СК.

Напомним, что в школьном автобусе находились 23 человека, пострадали 17 из них, в том числе 13 подростков 15-16 лет. Учащиеся ехали на экскурсию из Пустошки в Псков.

Фотографии с места ДТП можно посмотреть здесь, а видео по ссылке.

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