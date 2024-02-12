Пострадавшие в ДТП в Пушкиногорском районе дети направлялись из Пустошки в Псков
Пострадавшие в ДТП со школьным автобусом дети направлялись из Пустошки в Псков на экскурсию в «Поезд Победы». Об этом корреспонденту ПАИ сообщил глава Пустошкинского района Юрий Кравцов.
«Дети – учащиеся 10-го класса Пустошкинской школы ехали в Псков на экскурсию в «Поезд Победы». Предварительно известно, что водитель встречной фуры не справился с управлением, допустил занос и зацепил школьный автобус. Пока что десять детей направлены в Псковскую областную детскую больницу», – рассказал Юрий Кравцов.
Сейчас глава района отправился на место ДТП для сопровождения одного из школьников в больницу.
Ранее сообщалось, что школьный автобус столкнулся с фурой в Пушкиногорском районе. Фотографии с места ДТП можно посмотреть здесь.
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