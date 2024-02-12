Трое подростков в результате ДТП со школьным автобусом находятся в реанимации

14:58, 12 февраля 2024, ПАИ

Трое подростков в результате ДТП со школьным автобусом в Пушкиногорском районе находятся в реанимации в тяжёлом состоянии, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

Всего в Детскую областную клиническую больницу были госпитализированы девять школьников. Пять детей самостоятельно в сопровождении одного из родителей обратились в Опочецкую межрайонную больницу, где они прошли обследование и направлены на амбулаторное лечение.

Также пострадали учительница и два сотрудника бригады скорой помощи, которые выехали на этот вызов и попали в другое ДТП. Все они доставлены в Псковскую областную клиническую больницу.

Ситуация находится на особом контроле комитета по здравоохранению Псковской области. В случае необходимости пострадавших детей направят в профильные федеральные клиники.

Напомним, ДТП произошло сегодня около 9:30 на 380-м км трассы Санкт-Петербург – Невель в Пушкиногорском районе. Школьники из Пустошки в сопровождении педагогов ехали на экскурсию в Псков. Водитель автобуса, пытаясь уйти от столкновения с фурой, вынужденно съехал в кювет.

Начальник Управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области полковник полиции Сергей Семёнов рассказал, что столкновение автобуса и фуры было касательным.

Фотографии с места ДТП можно посмотреть здесь.