Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Трое подростков в результате ДТП со школьным автобусом находятся в реанимации

Трое подростков в результате ДТП со школьным автобусом в Пушкиногорском районе находятся в реанимации в тяжёлом состоянии, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

Всего в Детскую областную клиническую больницу были госпитализированы девять школьников. Пять детей самостоятельно в сопровождении одного из родителей обратились в Опочецкую межрайонную больницу, где они прошли обследование и направлены на амбулаторное лечение.

Также пострадали учительница и два сотрудника бригады скорой помощи, которые выехали на этот вызов и попали в другое ДТП. Все они доставлены в Псковскую областную клиническую больницу.

Ситуация находится на особом контроле комитета по здравоохранению Псковской области. В случае необходимости пострадавших детей направят в профильные федеральные клиники.

Напомним, ДТП произошло сегодня около 9:30 на 380-м км трассы Санкт-Петербург – Невель в Пушкиногорском районе. Школьники из Пустошки в сопровождении педагогов ехали на экскурсию в Псков. Водитель автобуса, пытаясь уйти от столкновения с фурой, вынужденно съехал в кювет.

Начальник Управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области полковник полиции Сергей Семёнов рассказал, что столкновение автобуса и фуры было касательным.

Фотографии с места ДТП можно посмотреть здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













12 февраля 2024

Пострадавших в ДТП со школьным автобусом детей из Пскова могут направить в Петербург
12 февраля 2024

Возбуждено уголовное дело по факту ДТП со школьным автобусом в Пушкиногорском районе
12 февраля 2024

Характер травм пострадавших в ДТП со школьным автобусом назвала Марина Гаращенко
12 февраля 2024

Острович отправится в колонию строгого режима за кражу бензопилы и велосипеда
12 февраля 2024

Водитель скорой, ехавшей на место ДТП со школьным автобусом, находится в реанимации 
12 февраля 2024

Все пострадавшие в ДТП со школьным автобусом получают необходимую медпомощь – Вера Емельянова
12 февраля 2024

Пять лет тюрьмы получила устроившаяся закладчицей псковичка
12 февраля 2024

Глава Пустошкинского района прокомментировал ДТП со школьным автобусом

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...