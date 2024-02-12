Скорая помощь, следующая на место ДТП со школьным автобусом, опрокинулась в Островском районе

12:36, 12 февраля 2024, ПАИ

Автомобиль скорой помощи, следовавший на место ДТП со школьным автобусом, опрокинулся в Островском районе, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ

















ДТП с машиной скорой помощи произошло между деревнями Гораи и Заходы. Автомобиль вылетел с дороги и опрокинулся.

В результате ДТП пострадали водитель и фельдшер.

На месте работают медицина катастроф, бригада скорой помощи, спасатели АСС, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что школьный автобус столкнулся с фурой в Пушкиногорском районе. Фотографии с места ДТП можно посмотреть здесь.