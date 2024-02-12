Скорая помощь, следующая на место ДТП со школьным автобусом, опрокинулась в Островском районе
Автомобиль скорой помощи, следовавший на место ДТП со школьным автобусом, опрокинулся в Островском районе, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
ДТП с машиной скорой помощи произошло между деревнями Гораи и Заходы. Автомобиль вылетел с дороги и опрокинулся.
В результате ДТП пострадали водитель и фельдшер.
На месте работают медицина катастроф, бригада скорой помощи, спасатели АСС, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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