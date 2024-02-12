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Общество

Около 260 тысяч объектов в Псковской области не имеют владельцев

Около 260 тысяч объектов в Псковской области не имеют владельцев. Два года назад таких объектов было более 300 тысяч. Об этом сообщила руководитель Управления Росреестра по Псковской области Олеся Ребеко на пресс-завтраке с представителями СМИ региона сегодня, 12 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

Пресс-завтрак с представителями СМИ региона. Фото: ПАИ

В Псковской области продолжается работа по выявлению правообладателей недвижимости, не оформивших свои права на землю, здания, квартиры и постройки.

«Эффективность работы по выявлению правообладателей объектов составляет порядка 70 %, эффективность здесь – реальное выявление правообладателей и внесение информации в реестр (ЕГРН)», – отметила Олеся Ребеко.

Напомним, что 29 июня 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 30 декабря 2020 года № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который принят с целью наполнения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) сведениями о правообладателях таких объектов, а также направлен на защиту прав и имущественных интересов граждан. Закон обязывает органы местного самоуправления осуществлять работу по выявлению правообладателей ранее учтённых объектов недвижимости, проще говоря разыскать владельцев недвижимости, не оформивших свои права на землю, здания, квартиры и постройки.

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