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Гастрономический бренд Псковской области проведёт дегустацию на выставке «Россия»

Гастрономический бренд Псковской области «Столбушинский продукт» проведёт дегустацию в универмаге на выставке-форуме «Россия», сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Гостям выставки не только предложат попробовать псковские угощения, которые готовятся по старинным русским рецептам из экологически чистых продуктов, но и расскажут об организации производства. В ассортименте более десятка видов сбитня, мёд, травяные чаи, орехи и цукаты, варенья, звары и соки.

Отмечается, что «Столбушинский продукт» возрождает традиции русских напитков и угощений с 2009 года. Ингредиенты выращиваются и собираются в заповедной зоне Пушкинских Гор. За годы производства бренд освоил новые технологии, отработал процесс и научился делать лакомства в больших объёмах без ущерба качеству, без красителей и консервантов.

Попробовать уникальные натуральные угощения можно 15 февраля с 12:00 до 15:00 в павильоне 75 (зал А).

Ранее сообщалось, что на стенде Псковской области прошёл День сельского хозяйства.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ в Москве по решению президента РФ Владимира Путина. Изначально предполагалось, что мероприятие продлится до середины апреля 2024 года, однако глава государства предложил продлить выставку на лето. Все регионы России представляют свои экспозиции, посвящённые самым важным достижениям в различных отраслях.

О том, как регион принимает участие в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.

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