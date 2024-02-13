В Псковской области произошло ещё два ДТП с участием автобусов

07:01, 13 февраля 2024, ПАИ

Помимо дорожного происшествия со школьниками из Пустошки 12 февраля в Псковской области произошло ещё два ДТП с участием автобусов, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

Днём в Великолукском районе из-за гололёда ПАЗ с пассажирами съехал с дороги и перевернулся. В Пскове вечером автобус столкнулся с легковым автомобилем.

«Пострадавших в обоих случаях нет. Тем не менее, поручил провести служебную проверку в отношении подрядчиков по вопросам содержания этих дорог, - отметил глава региона. - Также ждём информацию от ответственных структур по причинам аварий. По факту обязательно предметно разберёмся и сделаем выводы»

По данным МЧС, 13 февраля в Псковской области сохранится гололедица на дорогах. «Поэтому, пожалуйста, будьте предельно внимательны за рулём – даже посыпанные трассы очень быстро покрываются глазурью льда и становятся опасными. Подрядчикам это тоже нужно учесть и работать с особой тщательностью и ответственностью», - заключил губернатор.

ДТП со школьным автобусом из Пустошки произошло сегодня около 9:30 на 380-м км трассы Санкт-Петербург – Невель в Пушкиногорском районе. Школьники в сопровождении педагогов ехали на экскурсию в Псков. Водитель автобуса, пытаясь уйти от столкновения с фурой, вынужденно съехал в кювет.

Начальник Управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области полковник полиции Сергей Семёнов рассказал, что столкновение автобуса и фуры было касательным. Возбуждено два уголовных дела: по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) и по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Фотографии с места ДТП можно посмотреть здесь. Все новости об этом происшествии можно прочитать в сюжете.