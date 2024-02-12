Возбуждено уголовное дело по факту ДТП со школьным автобусом в Пушкиногорском районе

18:00, 12 февраля 2024, ПАИ

Возбуждено уголовное дело по факту ДТП со школьным автобусом в Пушкиногорском районе, сообщили ПАИ в прокуратуре Псковской области.

В прокуратуре также рассказали об обстоятельствах аварии, которая произошла около 9:40 на 380-м километре автомобильной дороги Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь. Грузовой автомобиль Volvo с полуприцепом под управлением 49-летнего водителя с иностранным гражданством ехал из Пскова в сторону Опочки. Водитель фуры не справился с управлением и по касательной задел автобус ПАЗ, который вёз учащихся 10-го класса Пустошкинского центра образования на экскурсию в Псков.

Пострадавшие в результате ДТП доставлены в медицинские учреждения Пскова.

По данному факту отделением по расследованию ДТП СУ УМВД России по Псковской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). По делу проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств расследуемого преступления.

Кроме того, организована процессуальная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей.

Ход расследования по уголовному делу и проведения процессуальной проверки поставлен на контроль в прокуратуре области.

ДТП произошло сегодня около 9:30 на 380-м км трассы Санкт-Петербург – Невель в Пушкиногорском районе. Школьники из Пустошки в сопровождении педагогов ехали на экскурсию в Псков. Водитель автобуса, пытаясь уйти от столкновения с фурой, вынужденно съехал в кювет.

Начальник Управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области полковник полиции Сергей Семёнов рассказал, что столкновение автобуса и фуры было касательным.

Фотографии с места ДТП можно посмотреть здесь. Все новости об этом происшествии можно прочитать в сюжете.