Михаил Ведерников и Александр Беглов возложили цветы к мемориалу в Дедовичах

13:13, 13 февраля 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов возложили цветы к мемориалу «Партизанская слава» в Дедовичах во вторник, 13 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

Кроме того, в мероприятии приняли участие председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский и глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев.

В память о жертвах Великой Отечественной войны была объявлена минута молчания. После этого участники церемонии возложили цветы и венки к зажжённому Вечному огню. В исполнении оркестра звучал гимн Российской Федерации.

Напомним, что мемориал в Дедовичах открыли в июне 2020 года в память об участниках партизанского движения, погибших в годы Великой Отечественной войны.