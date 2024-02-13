Публикуем видеозапись с места ДТП в Стругокрасненском районе, где погибли два человека
Видеозапись с места аварии в Стругокрасненском районе опубликовал Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка». Смертельное ДТП произошло сегодня, 13 февраля.
В результате ДТП, которое произошло между деревнями Ксти и Замошье, водитель и пассажир ВАЗ-2109 погибли на месте.
Кроме того, водитель Renault был госпитализирован в медучреждение.
Подробнее об аварии в Стругокрасненском районе читайте по ссылке. Фото с места ДТП можно увидеть здесь.
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Публикуем видеозапись с места ДТП в Стругокрасненском районе, где погибли два человека
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