Публикуем видеозапись с места ДТП в Стругокрасненском районе, где погибли два человека

18:00, 13 февраля 2024, ПАИ

Видеозапись с места аварии в Стругокрасненском районе опубликовал Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка». Смертельное ДТП произошло сегодня, 13 февраля.

В результате ДТП, которое произошло между деревнями Ксти и Замошье, водитель и пассажир ВАЗ-2109 погибли на месте.

Кроме того, водитель Renault был госпитализирован в медучреждение.

Подробнее об аварии в Стругокрасненском районе читайте по ссылке. Фото с места ДТП можно увидеть здесь.