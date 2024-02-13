Россиян предупредили о возможном закрытии границы с Эстонией

22:57, 13 февраля 2024, ПАИ

На пограничном пункте «Нарва» россиянам раздают памятки с предупреждением о возможном закрытии границы с Эстонией, сообщает РБК со ссылкой на RTVI.

В листовках указывается, что «в течение последних нескольких недель Россия сознательно направляла на границу Эстонии группы иностранцев, у которых нет законного права на въезд в ЕС». «Если эта деятельность продолжится, мы будем вынуждены в целях безопасности государства и охраны общественного порядка закрыть пограничные пункты, как это из-за миграционного законодательства уже сделала Финляндия», – говорится в тексте листовок.

Ранее сообщалось, что премьер-министра Эстонии Каю Каллас объявили в розыск по статье Уголовного кодекса РФ.

Также отмечалось, что Министерство иностранных дел Чехии подготовило проект постановления правительства, которое вводит бессрочный запрет на выдачу виз и вида на жительство (ВНЖ) гражданам России и Белоруссии.