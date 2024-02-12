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Общество

МИД Чехии предложил бессрочно запретить выдачу виз россиянам и белорусам

Министерство иностранных дел Чехии подготовило проект постановления правительства, которое вводит бессрочный запрет на выдачу виз и вида на жительство (ВНЖ) гражданам России и Белоруссии, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Чешское агентство печати.

Текущий запрет был введён после начала СВО и должен был продлиться до 31 марта.

Отмечается, что ограничения не распространяются на случаи с получением краткосрочной визы, если заявитель является членом семьи гражданина Чехии или гражданина ЕС, которого он сопровождает или к которому едет. Кроме того, запрет не затронет желающих получить ВНЖ, члены семей которых уже имеют соответствующие документы. Ограничения также не коснутся граждан Белоруссии, которые хотят получить вид на жительство для учёбы в Чехии.

Ранее сообщалось, что псковского чиновника уволили за сокрытие эстонского ВНЖ.

Отмечалось также, что в Печорском районе пограничники задержали двух нарушителей государственной границы – мужчину и женщину, которые из Эстонии через лес добрались до Псковской области.

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