МВД России объявило в розыск премьер-министра Эстонии
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас объявлена в розыск по статье Уголовного кодекса РФ. Информация об этом появилась в базе МВД России.
По какой именно статье разыскивается политик, в МВД не уточнили.
Ранее Кая Каллас выступала с заявлениями о якобы российской угрозе для стран Евросоюза и НАТО.
В апреле прошлого года Кая Каллас захотела узаконить в Эстонии однополые отношения. В итоге парламент Эстонии разрешил однополым парам вступать в брак и усыновлять детей.
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