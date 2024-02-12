МВД России объявило в розыск премьер-министра Эстонии

13:00, 13 февраля 2024, ПАИ

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас объявлена в розыск по статье Уголовного кодекса РФ. Информация об этом появилась в базе МВД России.

По какой именно статье разыскивается политик, в МВД не уточнили.

Ранее Кая Каллас выступала с заявлениями о якобы российской угрозе для стран Евросоюза и НАТО.

В апреле прошлого года Кая Каллас захотела узаконить в Эстонии однополые отношения. В итоге парламент Эстонии разрешил однополым парам вступать в брак и усыновлять детей.