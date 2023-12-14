Финляндия полностью закроет границу с Россией

20:17, 14 декабря 2023, ПАИ

Финляндия вновь закроет границу с Россией спустя сутки после открытия двух КПП на востоке страны, заявила глава МВД Мари Рантанен. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Решение о закрытии границы вступит в силу 15 декабря в 20:00.

Ранее финские СМИ писали, что после открытия 14 декабря двух КПП – МАПП «Торфяновка» и МАПП «Вяртсиля» (со стороны Финляндии – «Ниирала» и «Ваалима» соответственно) – туда снова направились просители убежища. В общей сложности на КПП прибыло 62 иностранца, среди которых, по данным МВД Финляндии, есть граждане Сомали и Сирии.

Напомним, что в ноябре Финляндия закрыла почти все КПП на границе с РФ из-за наплыва мигрантов третьих стран. 12 декабря в правительстве страны заявили, что на границе с Россией вновь откроются два контрольно-пропускных пункта: один – расположенный в Ленинградской области в 60 километрах от Выборга, другой – в Карелии в 50 километрах от Сортавалы. В связи с этим два перевозчика сообщили о планах возобновить автобусные рейсы между Санкт-Петербургом и Хельсинки.

Ранее о возможном закрытии границы с Россией предупредили и в Эстонии.