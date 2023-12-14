Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Финляндия полностью закроет границу с Россией

Финляндия вновь закроет границу с Россией спустя сутки после открытия двух КПП на востоке страны, заявила глава МВД Мари Рантанен. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Решение о закрытии границы вступит в силу 15 декабря в 20:00.

Ранее финские СМИ писали, что после открытия 14 декабря двух КПП – МАПП «Торфяновка» и МАПП «Вяртсиля» (со стороны Финляндии – «Ниирала» и «Ваалима» соответственно) – туда снова направились просители убежища. В общей сложности на КПП прибыло 62 иностранца, среди которых, по данным МВД Финляндии, есть граждане Сомали и Сирии.

Напомним, что в ноябре Финляндия закрыла почти все КПП на границе с РФ из-за наплыва мигрантов третьих стран. 12 декабря в правительстве страны заявили, что на границе с Россией вновь откроются два контрольно-пропускных пункта: один – расположенный в Ленинградской области в 60 километрах от Выборга, другой – в Карелии в 50 километрах от Сортавалы. В связи с этим два перевозчика сообщили о планах возобновить автобусные рейсы между Санкт-Петербургом и Хельсинки.

Ранее о возможном закрытии границы с Россией предупредили и в Эстонии.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













14 декабря 2023

Новогодние лилии расцвели в Красногородске
14 декабря 2023

Год педагога и наставника закрыли в Пушкинских Горах
14 декабря 2023

Молодой врач-эндокринолог работает в Псковской городской поликлинике
14 декабря 2023

В Великих Луках продолжаются работы по уборке снега
14 декабря 2023

Что выводит из состояния уныния, рассказал стендап-комик Алексей Шамутило
14 декабря 2023

Андрей Козлов: Путин ясно обозначил векторы экономического развития России
14 декабря 2023

Нужен ли автобусный маршрут между корпусами ПсковГУ, предлагают решить преподавателям и студентам
14 декабря 2023

На ЕГЭ может появиться новый предмет по выбору

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...