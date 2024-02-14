Публикуем график отключения электроэнергии в Великих Луках и Великолукском районе
Электроэнергию временно отключат на нескольких улицах Великих Лук и в некоторых деревнях Великолукского района в связи с ремонтными работами. Об этом пишет Luki-News.
14 февраля с 9:00 до 17:00 электричества не будет на улицах Дьяконова, 3-й Ударной Армии, дома № 7-30, Северной, дома № 1-12, Кольской, а также в проезде Дежнёва. Также не будет работать светофор на пересечении улицы 3-й Ударной Армии.
Кроме того, в указанное время электричества не будет в деревнях Жестки, Бителево, Гришино и Лакомица Великолукского района.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
13 февраля 2024
Исторические полы обнаружили реставраторы в Серафимовском приделе Троицкого собора в Пскове