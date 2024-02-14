Публикуем график отключения электроэнергии в Великих Луках и Великолукском районе

09:36, 14 февраля 2024, ПАИ

Электроэнергию временно отключат на нескольких улицах Великих Лук и в некоторых деревнях Великолукского района в связи с ремонтными работами. Об этом пишет Luki-News.

14 февраля с 9:00 до 17:00 электричества не будет на улицах Дьяконова, 3-й Ударной Армии, дома № 7-30, Северной, дома № 1-12, Кольской, а также в проезде Дежнёва. Также не будет работать светофор на пересечении улицы 3-й Ударной Армии.

Кроме того, в указанное время электричества не будет в деревнях Жестки, Бителево, Гришино и Лакомица Великолукского района.