Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Великолучанина осудили за уклонение от административного надзора

38-летнего жителя Великих Лук осудили за уклонение от административного надзора, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Ранее решением Псковского районного суда от 15 сентября 2022 года в отношении мужчины установили административный надзор сроком на восемь лет, с установлением ряда административных ограничений. Мужчину предупредили об уголовной ответственности за уклонение от административного надзора, но после освобождения из мест лишения свободы он не явился по избранному месту жительства, тем самым уклонился от установленного административного надзора.

Великолукский городской суд признал мужчину виновным в уклонении от административного надзора (часть 1 статьи 314.1 УК РФ) и назначил ему наказание в виде семи месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что житель Псковского района незаконно зарегистрировал иностранную гражданку, а псковичи лишились более 300 тысяч рублей из-за телефонных мошенников.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













14 февраля 2024

Скончался пыталовский краевед Николай Цветков
14 февраля 2024

Водитель столкнувшейся со школьным автобусом в Пушкиногорском районе фуры взят под стражу
14 февраля 2024

160 пожаров произошло в Псковской области за полгода из-за неосторожного обращения с огнём 
14 февраля 2024

Представитель иностранной компании пытался дать взятку псковскому таможеннику
14 февраля 2024

Врач из Санкт-Петербурга рассказала о состоянии школьницы, пострадавшей в ДТП с фурой в Псковской области
14 февраля 2024

Псковичи лишились более 300 тысяч рублей из-за телефонных мошенников
14 февраля 2024

Житель Псковского района фиктивно прописал иностранную гражданку
13 февраля 2024

Водитель устроил ДТП в Псковском районе и скрылся с места происшествия

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...