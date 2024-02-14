Великолучанина осудили за уклонение от административного надзора

17:50, 14 февраля 2024, ПАИ

38-летнего жителя Великих Лук осудили за уклонение от административного надзора, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Ранее решением Псковского районного суда от 15 сентября 2022 года в отношении мужчины установили административный надзор сроком на восемь лет, с установлением ряда административных ограничений. Мужчину предупредили об уголовной ответственности за уклонение от административного надзора, но после освобождения из мест лишения свободы он не явился по избранному месту жительства, тем самым уклонился от установленного административного надзора.

Великолукский городской суд признал мужчину виновным в уклонении от административного надзора (часть 1 статьи 314.1 УК РФ) и назначил ему наказание в виде семи месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что житель Псковского района незаконно зарегистрировал иностранную гражданку, а псковичи лишились более 300 тысяч рублей из-за телефонных мошенников.