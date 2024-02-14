Псковичи лишились более 300 тысяч рублей из-за телефонных мошенников
Мошенники под разными предлогами завладели сбережениями жителей Пскова, Себежского и Псковского районов, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Установлено, что нескольким жителям Пскова и Себежского района звонили неизвестные, представившись банковскими работниками и правоохранителями. Телефонные мошенники обещали обезопасить псковичей от несанкционированного оформления на них кредитов.
Кроме того, часть псковичей лишилась денег, пытаясь совершить покупки, в том числе автомобильного двигателя и лодочного мотора, на непроверенных интернет-сайтах. Таким образом, более 300 тысяч рублей удалось заполучить мошенникам за счёт псковичей.
Правоохранительные органы разбираются в произошедшем в рамках возбуждённых уголовных дел.
Отмечены также случаи неправомерного доступа злоумышленников к личным кабинетам на «Госуслугах» с последующим блокированием учётных записей.
Напомним, начальник Следственного управления УМВД России по Пскову Валентина Комарова на брифинге в медиацентре ПАИ назвала категории людей, которые чаще страдают от телефонных мошенников, а также рассказала о схеме мошенничества, в которую попадают только пенсионеры.
Публикуем видеозапись с места ДТП в Стругокрасненском районе, где погибли два человека
Девять жителей Южной Азии пытались незаконно проникнуть в Латвию через Псковскую область