Подписано соглашение о сотрудничестве между Псковской областью и Петербургом

15:14, 13 февраля 2024, ПАИ

Церемония подписания плана мероприятий «Дорожная карта» по развитию сотрудничества между Санкт-Петербургом и Псковской областью на 2024-2027 годы состоялась во вторник, 13 февраля, в Дедовичах, сообщает корреспондент ПАИ.

Соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Псковской области Михаил Ведерников и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

В рамках соглашения запланированы различные совместные мероприятия в торгово-экономической области, области сохранения культурного наследия, транспорта и транспортной инфраструктуры, социального питания, развития садоводства и огородничества, социальной политики, охраны окружающей среды и природопользования, земельно-имущественных отношений, труда и занятости населения, культуры, туризма, архивного дела, законности, правопорядка и безопасности, реализации государственной политики и осуществления государственного управления в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, межнациональных и межконфессиональных отношений.

«Подписали совершенно конкретную адресную дорожную карту. У нас с Петербургом и до этого было тесное сотрудничество», – отметил губернатор Михаил Ведерников. Он напомнил, что Северная столица передает Псковской области 10 автобусов для автопарка.

«Заложены многие новые направления, и продолжаем развивать те, по которым уже тесно работаем: бизнес, транспорт, туризм, образование. Сегодня мы даем новый импульс нашим взаимоотношениям с Псковской областью», – заявил губернатор Санкт-Петербурга.