Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

День культуры проходит на стенде Псковской области на выставке «Россия» в Москве

День культуры проходит на стенде Псковской области на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ рассказала руководитель Псковского областного центра народного творчества Наталья Белова.

Услышать песни усвятской фольклористки Ольги Сергеевой могут гости стенда Псковской области на выставке «Россия» в Москве. Фото здесь и далее: предоставила Наталья Белова

Для гостей стенда выступают солистка ансамбля русской песни «Очелье» Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Анна Яковлева и её руководитель, заслуженный работник культуры РФ Вера Кагазежева, а Александра Трусковская и её руководитель Евгения Листкова представляют фольклорный ансамбль «Уграда» Псковского областного центра народного творчества.

«Девочки исполняют песни из репертуара Ольги Сергеевой, уроженки Усвятского района, а руководители подпевают и плетут веночки. Все желающие могут присесть, плести венки и слушать песни Ольги Федосеевны Сергеевой. Это традиционно для нас: когда молодые девушки пели – они плели веночки», – рассказала Наталья Белова.

В рамках мастер-класса посетители стенда сплетут венки из полевых цветов. Также всех гостей стенда Псковской области ждут интерактивы и развлекательные игры.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ в Москве по решению президента РФ Владимира Путина. Изначально предполагалось, что мероприятие продлится до середины апреля 2024 года, однако глава государства предложил продлить выставку на лето. Все регионы России представляют свои экспозиции, посвящённые самым важным достижениям в различных отраслях.

О том, как регион принимает участие в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













15 февраля 2024

Реставратор икон Виктория Стебакова станет гостьей программы «Проект Реставрация»
15 февраля 2024

День культуры проходит на стенде Псковской области на выставке «Россия» в Москве
14 февраля 2024

Псковская библиотека номинирована на «Премию Рудомино»
14 февраля 2024

Выставка коллекции вещей народа сето открылась в Пскове
14 февраля 2024

Выставка «В ожидании весны» открылась в Пскове
14 февраля 2024

Проект о Великой Отечественной войне презентовали в Пскове
14 февраля 2024

Псковичей приглашают поучаствовать в онлайн-викторине на знание родного края
14 февраля 2024

Юных псковичей приглашают поучаствовать в конкурсе рисунков «Обитатели Полистовья»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...