День культуры проходит на стенде Псковской области на выставке «Россия» в Москве

13:15, 15 февраля 2024, ПАИ

День культуры проходит на стенде Псковской области на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ рассказала руководитель Псковского областного центра народного творчества Наталья Белова.

Для гостей стенда выступают солистка ансамбля русской песни «Очелье» Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Анна Яковлева и её руководитель, заслуженный работник культуры РФ Вера Кагазежева, а Александра Трусковская и её руководитель Евгения Листкова представляют фольклорный ансамбль «Уграда» Псковского областного центра народного творчества.

«Девочки исполняют песни из репертуара Ольги Сергеевой, уроженки Усвятского района, а руководители подпевают и плетут веночки. Все желающие могут присесть, плести венки и слушать песни Ольги Федосеевны Сергеевой. Это традиционно для нас: когда молодые девушки пели – они плели веночки», – рассказала Наталья Белова.

В рамках мастер-класса посетители стенда сплетут венки из полевых цветов. Также всех гостей стенда Псковской области ждут интерактивы и развлекательные игры.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ в Москве по решению президента РФ Владимира Путина. Изначально предполагалось, что мероприятие продлится до середины апреля 2024 года, однако глава государства предложил продлить выставку на лето. Все регионы России представляют свои экспозиции, посвящённые самым важным достижениям в различных отраслях.

О том, как регион принимает участие в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.