Почётный гражданин Себежа отмечает 90-летие

16:26, 15 февраля 2024, ПАИ

Почётный гражданин Себежа Владимир Митинов отмечает 90-летие сегодня, 15 февраля, сообщает газета «Призыв».

Владимир Митинов – почётный гражданин Себежа, в прошлом начальник районного отдела образования, будучи уже на пенсии, возглавлял районный совет ветеранов. Имеет большой педагогический стаж. Был завучем в средней школе, там же преподавал физику. Работал преподавателем в Себежской основной школе.

«Владимир Тимофеевич сегодня принимал поздравления, цветы и подарки от администрации Себежского района, от районного отдела образования, от совета ветеранов, от директора Себежской средней школы Раисы Анатольевны Евдокимовой», – отметили в газете.

Поздравительный адрес с наилучшими пожеланиями от главы Себежского района Леонида Курсенкова вручил начальник отдела образования Сергей Везовитов.

«Вот уже 68 лет вместе, душа в душу, живут супруги – Владимир Тимофеевич и Евгения Андреевна Митиновы», – подчеркнули в газете.