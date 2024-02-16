Лжемебельщик обманул семерых великолучан
С 2019 по 2023 год 30-летний лжемебельщик обманул семерых великолучан, сообщили ПАИ в прокуратуре города.
Мужчина договаривался с людьми о том, что по низкой цене и в короткие сроки сделает для них мягкую мебель, однако с самого начала злоумышленник не собирался выполнять устные договорённости. Деньги, которые ему отдавали за мебель, он присваивал себе и тратил, как хотел.
Теперь великолучанину грозит пять лет колонии.
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