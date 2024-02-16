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Шпионы, погони, перестрелки, любовь и политические интриги: Wink.ru представил все эпизоды сериала «ГДР» 16 февраля

Видеосервис «Ростелекома» Wink.ru представил все эпизоды 14-серийного шпионского детектива «ГДР» (18+). Проект создала кинокомпания «‎Всемирные русские студии»‎ совместно с «НМГ Студией» и телеканалом НТВ при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Сериал пополнил линейку Wink Originals. С 26 февраля детектив начнёт выходить на НТВ, сообщили ПАИ в «Ростелекоме».

Шпионы, погони, перестрелки, любовь и политические интриги: Wink.ru представил все эпизоды сериала «ГДР» 16 февраля. Фото предоставило ПАО «Ростелеком»

В масштабном политическом триллере снимались Дарья Урсуляк, Линда Лапиньш, Кирилл Зайцев, Александр Голубев, Евгений Харитонов, Виталий Коваленко, Юлия Марченко, Евгений Коряковский, Сергей Жарков. Режиссёр картины – Сергей Попов, продюсер – Юрий Сапронов.

События в сериале разворачиваются осенью 1989 года. Огромная империя – СССР – трещит по швам. Процесс распада прежних правил игры и военно-политических союзов сметает всё на своём пути. Главный герой – капитан КГБ Нечаев, который возвращается в строй после провальной спецоперации. В Москве коллега просит Нечаева проследить за артистами берлинского мюзик-холла: есть подозрение, что кто-то из артистов передаст секретную зашифрованную информацию американскому журналисту и по совместительству агенту ЦРУ. Это несложное задание – только завязка большой истории, которая будет развиваться в Берлине. Накануне исчезновения ГДР с политической карты там схлестнутся разведки всего мира, на кону – архивы Штази и судьбы сотен тысяч людей.

«Wink.ru начинает год премьер с масштабного проекта в жанре шпионского детектива-триллера, в котором есть всё, что свойственно этому жанру: и погони, и перестрелки, и политические интриги, и роковые женщины, и тайны. Вместе с нашими партнёрами по этому проекту – ИРИ, «НМГ Студией» и НТВ – ранее мы выпустили «Слово пацана. Кровь на асфальте». И эти сериалы объединяет не только партнёрство, но и время действия – самый конец 1980-х годов, время болезненных исторических перемен. И очень интересно посмотреть на события 35-летней давности с таких разных точек зрения», – отметил генеральный директор онлайн-кинотеатра Wink.ru Антон Володькин.

«После успеха проекта «Слово пацана. Кровь на асфальте» это первый большой проект от студии НМГС на платформе Wink. Мы также очень гордимся сотрудничеством с кинокомпанией «Всемирные русские студии» и Юрием Сапроновым, мы знаем друг друга тысячу лет, но получилось поработать только в этом году», – сказал генеральный продюсер «НМГ Студии» Фёдор Бондарчук.

Съёмки «ГДР» проходили в Москве, Калининградской области и Выборге, где архитектура позволяла воссоздать Восточный Берлин того времени, а также в самом Берлине, Минске, Гродно, Бресте и Стамбуле.

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