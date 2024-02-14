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Экономика

В Псковской области увеличилось производство промышленных труб

В Псковской области увеличилось производство промышленных труб. В конце 2023 года ряд производителей трубной продукции Северо-Западного федерального округа нарастили выпуск. Это произошло в связи с ростом спроса как внутри страны, так и со стороны зарубежных заказчиков, сообщается в новом докладе Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ».

Расширение выпуска трубной продукции на Северо-Западе поддерживал высокий внутренний спрос со стороны топливно-энергетического комплекса и строительного сектора. Предприятия макрорегиона продолжают осваивать производство новой продукции, в том числе не имеющей аналогов в России. Например, псковская компания сообщила о запуске производства гибких полимерных труб с подогревом для их эксплуатации при отрицательных температурах.

«В регионе на базе крупного промышленного предприятия началось изготовление трубопроводной арматуры, устойчивой к экстремально низким и высоким температурам. Продукция предназначена для транспортировки под высоким давлением нефтепродуктов, газа, воды и других жидкостей», – рассказала руководитель направления экономического анализа отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Надежда Звонкова.

При подготовке доклада «Региональная экономика» используется широкий спектр экономической информации, в том числе данные опросов около 10 тысяч предприятий. Эти сведения Банк России учитывает в том числе при принятии решения по ключевой ставке. В январе в опросе приняли участие почти 160 предприятий Псковской области.

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