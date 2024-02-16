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Политика

Позицию Псковской области по поводу притязаний Запада на российские территории прокомментировал Михаил Ведерников

Сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о том, как Запад предлагает белорусской оппозиции отсечь часть территорий России в пользу Беларуси. По просьбе ТАСС позицию Псковской области по этому вопросу прокомментировал глава региона Михаил Ведерников.

«Знаю, с каким уважением Александр Григорьевич относится к нашей стране, и к нашему региону в частности, как много вместе с нашим президентом делает для развития отношений с Россией. Мы лично с ним виделись, обсуждали перспективы взаимодействия на региональном уровне, и по результатам был реализован целый ряд проектов в сфере экономики, образования, культуры, транспорта, патриотического воспитания между Псковской и Витебской областями. Мы на Псковщине искренне ценим такое отношение. И уверен, что Александр Григорьевич разделяет позицию нашего президента: как Владимир Владимирович сказал недавно, «нам ведь ни от кого ничего не нужно, кроме того, что нам принадлежит», – сказал губернатор.

Ближнее зарубежье не первый год «лязгает зубами», подчеркнул глава региона. Причём Псковской области в этом плане всегда уделяли особое внимание: на Пыталовский район смотрела Латвия, на Печоры – Эстония.

«Думаю, это связано с глубокой исторической ролью Псковской земли в российской истории. Наша святая земля, судя по всему, у некоторых одиозных политиков вызывает аппетит. Что тут скажешь, пусть посмотрят на карту. Все, кто предъявлял России претензии на наши исторические территории, расплачивались в итоге собственными землями», – прокомментировал Михаил Ведерников.

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