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Происшествия

Автомобиль столкнулся с фурой в Себежском районе

Автомобиль и фура столкнулись на мосту в деревне Рудня в Себежском районе, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка ПАИ».

Фото: ПАИ

В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля госпитализированы в медучреждение.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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