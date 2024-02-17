Автомобиль столкнулся с фурой в Себежском районе

12:50, 17 февраля 2024, ПАИ

Автомобиль и фура столкнулись на мосту в деревне Рудня в Себежском районе, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка ПАИ».

​

В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля госпитализированы в медучреждение.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.