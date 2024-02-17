Автомобиль столкнулся с фурой в Себежском районе
Автомобиль и фура столкнулись на мосту в деревне Рудня в Себежском районе, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка ПАИ».
В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля госпитализированы в медучреждение.
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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