Заместитель губернатора Александр Серавин дал «Первому Псковскому» интервью о ходе избирательной кампании

17:56, 18 февраля 2024, ПАИ

Заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин дал телеканалу «Первый Псковский» интервью о ходе президентской избирательной кампании на территории региона.

С чем связано активность избирателей в подаче заявлений на ДЭГ, чем занимаются экономически активные избиратели в день голосования, как интегрировать избирательный процесс в электронные сервисы, у кого больший шанс на «серебро» выборов в Псковской области - смотрите интервью с Александром Серавиным в официальной группе «Первого Псковского» в ВК, а также на сайте Псковского агентства информации в понедельник, 19 февраля, в 10:00.