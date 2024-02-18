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Политика

Заместитель губернатора Александр Серавин дал «Первому Псковскому» интервью о ходе избирательной кампании

Заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин. Фото ПАИ

Заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин дал телеканалу «Первый Псковский» интервью о ходе президентской избирательной кампании на территории региона.

С чем связано активность избирателей в подаче заявлений на ДЭГ, чем занимаются экономически активные избиратели в день голосования, как интегрировать избирательный процесс в электронные сервисы, у кого больший шанс на «серебро» выборов в Псковской области - смотрите интервью с Александром Серавиным в официальной группе «Первого Псковского» в ВК, а также на сайте Псковского агентства информации в понедельник, 19 февраля, в 10:00.

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