О герое СВО, выжившем под танковым обстрелом, рассказал Михаил Ведерников

23:51, 18 февраля 2024, ПАИ

Об очередном герое специальной военной операции, рядовом Александре Лемшине, рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Александр Лемшин был мобилизован, за два месяца прошёл обучение и боевое слаживание, после чего был направлен выполнить поставленные боевые задачи.

«В декабре мы выдвинулись на задачу, нужно было занять точки. Я перемещался непосредственно с командиром, который где-то на третий день был ранен. Мы стали дальше продвигаться. Враг подтянул бронетехнику – танки, которые начали нас подкошмаривать. Нужно было их вывести из строя. Я залёг на позицию, и тут по мне начал работать танк. Ну ничего страшного, получил ранение, вышел. Но парни с задачей справились, заняли точки, удержались. Ещё пять дней они стояли, до смены», – рассказал Александр Лемшин.

Напомним, что в Telegram-канале Михаила Ведерникова появилась новая рубрика, в рамках которой он делится информацией о героях спецоперации. Ранее губернатор рассказал о бойцах Никите Кухаренко, Антонии Перевертайло, Руслане Русских, Андрее Циркунове и других.