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Политика

Возможны сюрпризы – Александр Серавин о «серебре» президентских выборов

Заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин не исключил сюрпризов в отношении второго места по итогам голосования на выборах президента России в регионе. Свою точку зрения он высказал в интервью ПАИ.

В Псковской области ЛДПР вышла на второе место в ДЭГ во время губернаторской кампании осенью 2023 года, напомнил Александр Серавин. «Насколько мне известно, штаб ЛДПР планирует, что в Псковскую область, возможно, приедет кандидат в президенты Слуцкий. Если он приедет, то это будет значимым моментом, который поможет ЛДПР занять второе место в рамках этой избирательной кампании», – заявил он.

«Насколько я знаю, Харитонов или же Даванков не планируют посещать Псковскую область. Но если Даванков придет и проведет здесь яркое выступление, то тоже могут быть сюрпризы», – заметил Серавин.

«Впереди еще месяц избирательной кампании. Уверен, что он пройдет интересно. Тем более с 20 февраля стартуют дебаты доверенных лиц кандидатов, неравнодушных к развитию нашего региона», – напомнил заместитель губернатора.

Первые дебаты доверенных лиц кандидатов в президенты России в Псковской области пройдут 20 февраля на телеканале «Первый Псковский».

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