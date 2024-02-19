Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

22 февраля в России будет коротким днём, 23-е — выходной

Жителей России в конце февраля ждут короткая рабочая неделя и длинные выходные в честь Дня защитника Отечества. Об этом напомнил Роструд в телеграм-канале.

Жители страны с пятидневной рабочей неделей будут работать с понедельника, 19 февраля, по четверг, 22 февраля. В пятницу, 23 февраля, их ждет государственный выходной в честь Дня защитника Отечества, а затем выходные. Таким образом, отдыхать россияне будут три дня — с 23 по 25 февраля.

22 февраля является предпраздничным, поэтому продолжительность рабочего дня сокращается на один час. При шестидневной рабочей неделе суббота, 24 февраля, будет выходным днем.

Согласно утвержденному правительством календарю выходных и праздничных дней на 2024 год, работающие по пятидневному графику россияне также будут отдыхать три дня с 8 по 10 марта — в честь Международного женского дня. Весной выходными будут дни с 28 апреля по 1 мая, а также с 9 по 12 мая. Затем россиян ждут государственные выходные в честь Дня России в июне, Дня народного единства в ноябре и на Новый год в декабре.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













19 февраля 2024

Театрализованная программа «Кто такие? Мы – пскопские!» прошла для белгородских школьников в Печорах
19 февраля 2024

Мемориальную доску Герою России Игорю Суханову открыли на улице Балтийской в Пскове
19 февраля 2024

Марина Гаращенко рассказала о состоянии детей, пострадавших в ДТП со школьным автобусом
19 февраля 2024

Реставрация Серафимовского придела Троицкого собора продолжается в Пскове
19 февраля 2024

Псковичи приняли участие в Международном кубке школьных команд КВН в Витебске
19 февраля 2024

ПсковГУ вошёл в десятку лидеров России по организации деятельности студотрядов в системе образования
19 февраля 2024

Студенты Великолукского медколледжа проводят занятия по ЗОЖ со школьниками и пенсионерами
19 февраля 2024

Пропавшего 32-летнего мужчину ищут в Псковской области

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...