22 февраля в России будет коротким днём, 23-е — выходной

07:45, 20 февраля 2024, ПАИ

Жителей России в конце февраля ждут короткая рабочая неделя и длинные выходные в честь Дня защитника Отечества. Об этом напомнил Роструд в телеграм-канале.

Жители страны с пятидневной рабочей неделей будут работать с понедельника, 19 февраля, по четверг, 22 февраля. В пятницу, 23 февраля, их ждет государственный выходной в честь Дня защитника Отечества, а затем выходные. Таким образом, отдыхать россияне будут три дня — с 23 по 25 февраля.

22 февраля является предпраздничным, поэтому продолжительность рабочего дня сокращается на один час. При шестидневной рабочей неделе суббота, 24 февраля, будет выходным днем.

Согласно утвержденному правительством календарю выходных и праздничных дней на 2024 год, работающие по пятидневному графику россияне также будут отдыхать три дня с 8 по 10 марта — в честь Международного женского дня. Весной выходными будут дни с 28 апреля по 1 мая, а также с 9 по 12 мая. Затем россиян ждут государственные выходные в честь Дня России в июне, Дня народного единства в ноябре и на Новый год в декабре.