Игорь Сопов станет гостем «Оглавления»: Как идет избирательная кампания в Псковской области

12:44, 20 февраля 2024, ПАИ

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов станет гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.Ведущий Александр Машкарин обсудит с главой облизбиркома ход избирательной кампании по выборам президента России на территории Псковской области.

Как встретили жители членов УИКов, которые информируют население о возможностях проголосовать? Может ли избирком уже сегодня посмотреть, кто же подает заявления на ДЭГ? Где печатаются избирательные бюллетени и как они хранятся? Есть ли жалобы от участников выборов на агитматериалы?

Программа «Оглавление» выйдет в эфир в 14:00 мск. Видеотрансляцию программы смотрите на портале Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в ВК.