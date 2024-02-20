Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Игорь Сопов станет гостем «Оглавления»: Как идет избирательная кампания в Псковской области

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов станет гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.Ведущий Александр Машкарин обсудит с главой облизбиркома ход избирательной кампании по выборам президента России на территории Псковской области.

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов. Фото: ПАИ

Как встретили жители членов УИКов, которые информируют население о возможностях проголосовать? Может ли избирком уже сегодня посмотреть, кто же подает заявления на ДЭГ? Где печатаются избирательные бюллетени и как они хранятся? Есть ли жалобы от участников выборов на агитматериалы?

Программа «Оглавление» выйдет в эфир в 14:00 мск. Видеотрансляцию программы смотрите на портале Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в ВК.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













20 февраля 2024

Игорь Сопов станет гостем «Оглавления»: Как идет избирательная кампания в Псковской области
20 февраля 2024

Псковская область входит в топ регионов по подаче заявлений на ДЭГ
19 февраля 2024

Традиционная «Ночь выборов» в Пскове соберет политиков, экспертов и журналистов по итогам избирательной кампании
19 февраля 2024

Возможны сюрпризы – Александр Серавин о «серебре» президентских выборов
19 февраля 2024

Возможности избирательной системы должны быть широко представлены на «Госуслугах» – Александр Серавин
19 февраля 2024

Предвыборная агитация кандидатов в президенты России началась в СМИ
19 февраля 2024

Голосование на президентских выборах с помощью ДЭГ названо максимально безопасным и конфиденциальным
19 февраля 2024

ДЭГ возвращает на выборы экономически активных мужчин – эксперт

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...