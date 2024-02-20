Игорь Сопов станет гостем «Оглавления»: Как идет избирательная кампания в Псковской области
Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов станет гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.Ведущий Александр Машкарин обсудит с главой облизбиркома ход избирательной кампании по выборам президента России на территории Псковской области.
Как встретили жители членов УИКов, которые информируют население о возможностях проголосовать? Может ли избирком уже сегодня посмотреть, кто же подает заявления на ДЭГ? Где печатаются избирательные бюллетени и как они хранятся? Есть ли жалобы от участников выборов на агитматериалы?
Программа «Оглавление» выйдет в эфир в 14:00 мск. Видеотрансляцию программы смотрите на портале Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в ВК.
Игорь Сопов станет гостем «Оглавления»: Как идет избирательная кампания в Псковской области
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