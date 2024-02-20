Девушки из Куньи стали серебряными призёрами всероссийского турнира «Мини-футбол – в школу»

19:18, 20 февраля 2024, ПАИ

Девушки из Куньинской школы стали серебряными призёрами всероссийского турнира «Мини-футбол – в школу», который проходит в Нижегородской области, сообщает газета «Пламя».

Финал турнира собрал пять тысяч участников.

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