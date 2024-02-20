Девушки из Куньи стали серебряными призёрами всероссийского турнира «Мини-футбол – в школу»
Девушки из Куньинской школы стали серебряными призёрами всероссийского турнира «Мини-футбол – в школу», который проходит в Нижегородской области, сообщает газета «Пламя».
Финал турнира собрал пять тысяч участников.
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Девушки из Куньи стали серебряными призёрами всероссийского турнира «Мини-футбол – в школу»
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