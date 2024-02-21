Почти половина псковичей отдают предпочтение работе в малом бизнесе

08:40, 21 февраля 2024, ПАИ

Почти половина псковичей позитивно относятся и готовы работать в малом бизнесе, следует из данных опроса hh.ru.

40% опрошенных скорее важен размер компании при трудоустройстве. Этот критерий наименее значим для респондентов в возрасте от 45 до 54 лет (29%) и от 55 лет и старше (43%).

При этом 49% псковичей хотели бы работать в компаниях малого бизнеса, где трудятся до ста сотрудников. Чаще всего предпочтение этому отдает молодежь в возрасте 18-24 лет (50%), а также респонденты 45-54 лет (49%) и от 55 лет (53%).

Среди профессий, которых скорее привлекает работа в малом, а не крупном бизнесе, выделяются маркетологи – 58%, работники транспорта и логистики – 56%, сферы розничной торговли – 52% и административный персонал – 51%.