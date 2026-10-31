Диетолог назвала признаки начинающегося расстройства пищевого поведения

10:21, 31 октября 2026, ПАИ

Внезапный переход к вегетарианству, полный отказ от сахара, депрессия и нарушение сна могут указывать на развитие у близкого человека расстройства пищевого поведения (РПП). Об этом РИА Новости рассказала доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева.

По её словам, насторожить должны внезапное вегетарианство, сыроедение, полный отказ от сахара или глютена, чрезмерное увлечение детоксом, а также активное использование терминов «чистое питание» и «токсины».

Лебедева отметила, что стоит обращать внимание и на социальную изоляцию человека, депрессивные состояния, раздражительность, нарушение сна и привычку носить мешковатую одежду, скрывающую фигуру.

При обнаружении этих признаков диетолог призвала незамедлительно обращаться за профессиональной медицинской помощью, так как РПП является серьёзным психическим заболеванием, которое разрушает не только физическое здоровье, но и личность человека.

Она уточнила, что к самым известным РПП относятся анорексия (сильная худоба из-за голодания), психогенное переедание (обжорство до физического дискомфорта) и булимия, для которой характерен цикл «переедание – очищение».