В Порхове временно перекроют движение по улице Пушкина

13:01, 21 февраля 2024, ПАИ

Движение автотранспорта по улице Пушкина в Порхове ограничат 26 февраля. Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Движение по дороге Порхов – Успенье ограничат с 11:00 до 13:30 для проведения праздничных мероприятий, посвященных 80-й годовщине освобождения Порховского района от немецко-фашистских захватчиков.

Уточняется, что движение будет перекрыто на улице Пушкина в Порхове с пересечения улицы Красноармейской до пересечения улицы Красноармейская Слобода с улицей Мебельной.

Объезд осуществляется по федеральной автодороге Великий Новгород – Сольцы – Порхов – Псков и дороге местного значения улица Красноармейская – улица Псковская – улица Мебельная в Порхове.