В Порхове временно перекроют движение по улице Пушкина
Движение автотранспорта по улице Пушкина в Порхове ограничат 26 февраля. Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.
Движение по дороге Порхов – Успенье ограничат с 11:00 до 13:30 для проведения праздничных мероприятий, посвященных 80-й годовщине освобождения Порховского района от немецко-фашистских захватчиков.
Уточняется, что движение будет перекрыто на улице Пушкина в Порхове с пересечения улицы Красноармейской до пересечения улицы Красноармейская Слобода с улицей Мебельной.
Объезд осуществляется по федеральной автодороге Великий Новгород – Сольцы – Порхов – Псков и дороге местного значения улица Красноармейская – улица Псковская – улица Мебельная в Порхове.
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