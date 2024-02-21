Облизбирком напомнил представителям региональных отделений партий о способах контроля на президентских выборах

15:09, 21 февраля 2024, ПАИ

Избирательная комиссия Псковской области проводит совещание с представителями региональных отделений политических партий, посвященное ходу избирательной кампании на выборах президента России, сообщает корреспондент ПАИ.

«Избирком проводит традиционное совещание с политическими партиями, чтобы объяснить, каким образом проходит подготовка к выборам в Псковской области, каким образом проводится агитационная работа. В частности, в регионе проводится информирование и подготовка к ДЭГ - это важные новые этапы, о которых необходимо рассказывать и доносить информацию до наших избирателей и политических партий», – отметил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

Возможности контроля за ходом голосования с помощью ДЭГ в этом году максимально расширены. Сейчас это три уровня, в частности очное присутствие в помещении ТИК ДЭГ, получение информации на спецпортале ДЭГ, в Интернете можно получить информацию в онлайн-режиме», – подчеркнул глава облизбиркома.

«Когда нам рассказывают, как недемократично проходят выборы в России, кто-то кого-то якобы принуждает, нам становится смешно, потому что мы знаем, как устроены избирательные системы в мире. По подходу к избирателям лучшая избирательная система – в России», – подчеркнул Сопов.

Он напомнил, что на выборах работает система видеонаблюдения, работают наблюдатели от партий, кандидатов, независимые наблюдатели.

Игорь Сопов отметил, что информация о том, что якобы будут закрываться участки, выборы будут недействительными, тиражируются из подготовленных заранее, до начала избирательной кампании, противниками России роликах. «Иногда информация может выходить на ложных, зеркальных сайтах. Будьте внимательны, лучше перепроверить информацию у нас, в избирательной комиссии», – обратился Игорь Сопов к участникам совещания.

Накануне Игорь Сопов в эфире программы «Оглавление» подробно рассказал о ходе избирательной кампании по выборам президента России на территории региона.